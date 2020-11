Aluno da 'Visconde Cacongo' em confinamento devido a contacto com Covid-19 positivo

A Escola Básica do 1.º ciclo/PE Visconde Cacongo, no Funchal, tem, desde ontem, um dos seus alunos em confinamento domiciliário preventivo, devido a um contacto deste com um caso positivo de Covid-19. A informação foi adiantada, na manhã desta quinta-feira, pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da sua página na Internet.

Na sequência desta situação, a escola viu-se forçada a tomar algumas medidas preventivas, activando o seu plano de contingência.

Para já, não houve necessidade de ser aplicada quarentena à turma do aluno em questão, tendo em conta os contornos em que ocorreu o contacto.