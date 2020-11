Bloco operatório do hospital meteu água no fim-de-semana

Bom dia! As chuvas intensas que se abateram sob o arquipélago da Madeira, no último fim-de-semana, provocaram infiltrações numa sala do Bloco Operatório Central do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a actividade clínica no referido serviço teve de ser suspensa. Desde os governos de Jardim que as obras são consideradas urgentes.

Outros temas em destaque

Consórcio obrigado a concluir dragagem: Peritagem promovida pelos ‘Portos da Madeira’ concluiu que foram retirados apenas 55% dos 40 mil metros cúbicos de sedimentos. Já ontem foi dia de receber o ‘Disney Wonder’, o segundo navio a escalar o Funchal nos últimos oito meses e que viaja só com tripulantes.

República leva ajuda à África do Sul: Secretária de Estado das Comunidades visita hoje o país pela primeira vez e promete convidar o Governo da Madeira numa próxima deslocação.

Cancro do pâncreas é o terceiro mais letal: Em 52% dos casos, o diagnóstico é feito numa fase tardia. Taxa de mortalidade na Madeira é de 17,7 por cada mil habitantes.

Novo máximo de 23 casos de covid-19 na Região: 13 são casos importados e 10 de transmissão local. Há seis bebés infectados em dois infantários.

