Albuquerque contra a antecipação das férias escolares

De acordo com o chefe do executivo madeirense, os estabelecimentos de ensino da Região "estão a cumprir de forma escrupulosa aquilo que são os procedimentos e regras da Autoridade Regional de Saúde" e por isso "se anteciparmos as férias escolares, ou seja, se encerrarmos mais cedo as escolas temos imediatamente um problema: os pais têm de ficar em casa, as crianças voltam para casa e podem estar em contacto com os irmãos mais velhos que regressem do continente e teremos uma perda de controlo da situação".

"Neste momento não há casos de contaminação nas escolas e os planos de contigência têm funcionado muito bem, portanto, tem havido o alerta e os procedimentos mantêm-se. Entendemos que seria contraproducente o encerramento antecipado das aulas, porque isso levaria a uma perda de controlo de uma situação que neste momento está monitorizada e à qual temos tido a capacidade de acompanhar. Obviamente que estamos sempre sujeitos a circunstâncias que não controlamos e se surgir um surto mais complicado vamos ter de fazê-lo, mas neste momento uma das melhores formas de termos a situação controlada e evitar a propagação da pandemia é mantermos os nossos estudantes nas aulas e os professores a dar aulas", referiu o presidente do Governo Regional à margem da inauguração de um novo arruamento de ligação entre a Praça CR7 e o Porto do Funchal.