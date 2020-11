O secretário da Saúde exonerou Rita Andrade, adjunta do seu gabinete e ex-secretária regional da Inclusão. Entretanto a ex-governante já foi nomeada para a presidência do IASAÚDE. O despacho foi publicado ao fim da manhã no Jornal Oficial, que revela os nomes que compõem o novo conselho directivo do organismo. O ainda presidente, Herberto Jesus passa a director regional de Saúde e Bruna Gouveia, a sub-directora.

A deslocação da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que deu hoje uma entrevista ao DIÁRIO, à África do Sul motiva reparos do Governo Regional;

Estes são dois dos temas que marcam a agenda noticiosa desta quinta-feira.

Eis os restantes:

- Mais uma turma da escola do Caniço em confinamento;

- Turma da pré-escolar da Corujeira em isolamento;

- Duas centenas de professores estão de baixa na Madeira.