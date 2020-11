Estacionamento "abusivo" nos lugares para deficientes leva a reunião com a PSP

A ocupação "abusiva" dos lugares de estacionamento para deficientes é um dos assuntos que levou a Associação Portuguesa de Deficientes, Delegação da RAM, a marcar uma reunião com o Comando Regional da PSP. O encontro está marcado para esta quinta-feira às 11 horas-

"O motivo desta reunião tem a ver com os estacionamentos abusivos que se realizam um pouco por toda a ilha e com maior incidência no concelho do Funchal. São muitas as reclamações que temos vindo a receber, de pessoas que estacionam nos lugares reservados às pessoas com deficiência, e que não cumprem os requisitos necessários. Nomeadamente, não possuem o dístico de estacionamento, não se encontram acompanhados pela pessoa detentora do dístico, entre outros. Esperamos sensibilizar a PSP para este assunto, de modo a que possam melhorar esta situação", reclama a associação através de comunicado.