Viagem repentina de Berta Nunes à África do Sul não honra compromissos assumidos

A Secretária de Estado das Comunidades e Cooperação Externa, Berta Nunes, visita hoje a África do Sul pela primeira vez, leva ajuda a quem precisa, mas ao contrário do que havia prometido, não se faz acompanhar de representante do governo da Madeira. Fica para uma próxima deslocação, garantiu em entrevista que pode ler na edição de hoje do DIÁRIO.

O director regional das Comunidades Madeirenses e da Cooperação Externa, Rui Abreu, estranha a viagem repentina e sem representação do governo madeirense. Esta manhã à TSF, sublinhou que o governo da República “tem toda a legitimidade para fazer as visitas que bem entender”, contudo considera ser “estranho” que o périplo não honre o que havia sido acertado já este ano com a secretaria de Estado, da Madeira estar na comitiva sempre que houvesse viagens às comunidades onde os madeirenses estão em maioria.

Refere que a própria comunidade na África do Sul também terá ficado surpreendida com a viagem sem que houvesse contacto e reuniões prévias. Quanto ao estado da comunidade naquele País, julga não ser diferente das demais embora fortemente penalizada pelo confinamento rigoroso que afectou os comerciantes madeirenses.

Rui Abreu revela haver nesta altura um problema acrescido nas comunidades, relacionado com a falta de mobilidade devido às restricções nas operações aéreas. Viajar para a Madeira é missão quase impossível e muitos que visitavam a Região pelo menos uma vez por ano, sobretudo pelo Natal, sentem extremas dificuldades. De qualquer forma, julga haver alternativas organizadas pelo governo português ou pelas companhias aéreas que permitem um regresso à ilha.