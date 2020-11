Praças cumprem juramento de bandeira amanhã

É já esta quinta-feira que tem lugar a Cerimónia de Juramento de Bandeira do 9.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército que iniciou a formação a 19 de Outubro no Regimento de Guarnição N.º 3.

Devido ao contexto pandémico, a cerimónia será, este ano, mais breve do que as que a antecederam.

Programa

10h25 - Chegada ao RG3 do Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha, que preside à cerimónia.

10h30 - Continência das Forças em Parada ao Comandante da Zona Militar da Madeira

Integração do Estandarte Nacional

Entrega do diploma ao Instruendo melhor classificado.

Leitura dos Deveres Militares.

Juramento de Bandeira

Alocução do Comandante da Zona Militar da Madeira

11h - Final da Cerimónia Militar.