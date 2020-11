Casos positivos no Caniço levam Junta de Freguesia a activar Plano de Contingência

Os casos positivos de covid-19 surgidos recentemente no Caniço levou a Junta de Freguesia local a activar, esta segunda-feira, o Plano de Contingência como “medida preventiva”, justificou Milton Teixeira, o presidente da autarquia.

A decisão do executivo JPP foi comunicada, através da página da Freguesia do Caniço, na noite de domingo.

"A Junta de Freguesia, face ao estado actual da Pandemia na Região Autónoma da Madeira, decidiu activar o seu Plano de Contingência. Neste sentido, informamos os nossos fregueses que os serviços administrativos da Junta funcionarão ao 50%, apelando a todos que utilizem preferencialmente o telefone, o Balcão Virtual ou as redes sociais para tratar de algum assunto urgente."

Decisão que surpreendeu e chegou mesmo a motivar suspeitas junto da população, entretanto desfeitas por Milton Teixeira, que garante não haver nenhum caso de covid-19 entre os funcionários. “Considerando o número crescente de casos, principalmente de transmissão local, procedeu-se à activação do Plano”, justificou o autarca.

Ao DIÁRIO lembrou que “os planos de contingência podem ser activados por razões especiais ou por prevenção”. Reitera que foi esta segunda razão que levou o executivo a activar o Plano de Contingência face aos casos positivos identificados nos últimos dias. “Para salvaguardar o nosso funcionamento, decidimos mandar 50% das pessoas em teletrabalho para casa, e 50% aqui a trabalhar. Para a semana trocamos. Assim, se eventualmente ocorrer uma situação de contágio, conseguimos garantir condições para manter o funcionamento presencial da junta. É mais uma questão de prevenção”, justificou.

Recorde-se que no fim-de-semana foi confirmado mais um caso de covid-19 naquela freguesia, desta feita creche 'O Principezinho'. Caso que está a inquietar a população, por ser um caso que terá ligação com a criança que testou positivo, este domingo, no Colégio de Santa Teresinha e ambos com um profissional afecto a uma unidade privada da área da farmácia, reportado na passada sexta-feira (dia 6 de Novembro) pelas autoridades regionais de saúde.

Sobretudo por envolver um profissional de um estabelecimento com grande procura por parte da população, o caso provocou inquietação e mesmo algum alarme junto da população. A que não será alheio esta tomada de posição da autarquia local de reduzir o pessoal no contacto presencial.