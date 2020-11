Professores vindos do exterior obrigados a isolamento até resultado do segundo teste PCR

Os professores integrados no sistema regional que nesta fase saiam da Região, no regresso estão obrigados a cumprir isolamento profiláctico até ao resultado (negativo) do segundo teste PCR, a realizar entre o quinto e o sétimo dias após a chegada. Palavra do presidente do Governo Regional, quando questionado sobre a previsível ida ao continente de muitos professores para passar o Natal em família.

“Os professores estão inseridos naquelas profissões ou actividades de risco” começou por lembrar Miguel Albuquerque, ou seja, “vão ser duplamente testados”. E terão de aguardar em isolamento até ao resultado (negativo) do segundo teste? “Vão ter de ficar. Aliás, isso já consta da própria Resolução do Conselho de Governo”, garantiu o presidente do Governo.