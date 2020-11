O Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras suspendeu a greve, marcada para esta segunda-feira, na Madeira, mantendo o pré-aviso para as próximas semanas (9, 16 e 23 de Novembro).

Esta suspensão vem ao encontro do apelo do Governo Regional da Madeira, uma vez que a greve às segundas-feiras iria penalizar fortemente a Região, uma vez que chegam cerca de 2 mil passageiros vindos do Reino Unido.

O Governo Regional tinha solicitado ao Governo da República que, caso se confirmasse a greve, fossem decretados serviços mínimos com dois guardas de fronteira no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O pedido foi feito em carta enviada pelo secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus ao Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O governante madeirense lembrava que a de greve afectaria operação proveniente do Reino Unido que, a cada segunda-feira, traz cerca de 2.000 passageiros.