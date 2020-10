Sete casos de transmissão local na Madeira

A Madeira regista hoje, 13 novos casos de Covid-19, dos quais sete são de transmissão local e seis são importados da Região Lisboa e vale do tejo (2), da República Checa (2), da Polónia (1) e Holanda (1).

Os dados divulgados pelo IASáude indicam que há 25 casos em estudo pelas autoridades de saúde, dos quais nove são provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 16 referem-se a contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24.

Em relação aos sete casos de transmissão local hoje identificados, a investigação epidemiológica de um dos casos, permitiu identificar alguns contactos de risco, nomeadamente, duas trabalhadoras do Instituto de Segurança Social da Madeira e três elementos do agregado familiar de uma destas profissionais, nomeadamente dois jovens estudantes e um adulto.

Estes casos positivos obrigaram à activação do plano de contingência do Instituto de Segurança Social, de duas escolas públicas do Funchal e da Câmara Municipal do Funchal, tal como o DIÁRIO deu conta durante a tarde desta sexta-feira.