Casas, carros e caixotes de lixo vandalizados no Caniçal

Algumas ‘travessuras’ deixaram os moradores do Caniçal indignados na noite de ‘Halloween’. Várias casas, carros e até caixotes de lixo foram vandalizados por um grupo de jovens que fizeram grafites na zona das Feiteirinhas.

Segundo uma moradora, tudo aconteceu entre as 21 e as 22 horas. A residente, que pediu para não ser identificada, disse que deixou o carro estacionado neste local enquanto foi visitar a mãe e que quando chegou deparou-se com o carro grafitado.

“Há brincadeiras e brincadeiras. Isto custa dinheiro, não sai com uma lavagem e alguém tem de se responsabilizar por isto”, disse, afirmando que já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública.

A lesada adiantou ainda que “pintaram o carro do pão, um carro da autarquia e, noutro carro, partiram o pára-brisas e furaram um pneu”.

“Além disso, grafitaram casas e também caixotes de lixo”, acrescentou, lamentando tamanha falta de civismo.