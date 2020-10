Cemitérios do Funchal abertos a 1 de Novembro com restrições

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa, através de um comunicado de imprensa, que terá todos os seus cemitérios abertos no próximo domingo, dia 1 de Novembro, por ocasião da celebração do Dia de Finados.

De acordo com a CMF, e por consequência pandemia, serão adoptadas as regras emanadas pela Direcção-Geral de Saúde. Os acessos aos cemitérios serão, assim, limitados em relação ao número de pessoas, através de controlo de entradas, e o tempo de visita será restringido a 20 minutos, assim como a duas pessoas por cada família.

Para os diferentes cemitérios, as lotações serão as seguintes:

Cemitério de São Martinho – 50 pessoas de cada vez;

Cemitério de São Gonçalo – 20 pessoas de cada vez;

Cemitério de Santo António – 15 pessoas de cada vez;

Cemitério do Monte – 10 pessoas de cada vez.

A autarquia informa, igualmente, que:

- Existirão dispensadores de solução antissética à base de álcool em pontos estratégicos dos cemitérios, de fácil acesso aos utilizadores e colaboradores;

- O uso de máscara será obrigatório;

- Estarão afixados cartazes com informações das medidas de prevenção e controlo da covid-19 à entrada dos cemitérios e nos demais locais apropriados;

- O percurso de entrada e saída nos cemitérios, bem como o distanciamento social, serão controlados por seguranças-vigilantes e colaboradores camarários;

- As zonas de espera à entrada dos cemitérios também serão controladas e estarão organizadas de forma a evitar filas, garantindo o distanciamento social de dois metros entre as pessoas;

- Todos os aguadores, escadas e outros utensílios passíveis de uso colectivo serão desinfectados pelos colaboradores camarários.

A CMF revela ainda que, no dia 2 de Novembro, Dia dos Fiéis Defuntos, o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, celebrará uma missa campal no cemitério de São Martinho, pelas 15 horas. Para o efeito, a autarquia terá também profissionais a controlar e prevenir eventuais ajuntamentos no cemitério.