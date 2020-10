Comandante da Zona Marítima espera que barco afundado seja retirado hoje da água

O Comandante da Zona Marítima da Madeira, José Luís Guerreiro, assumiu esta manhã ao DIÁRIO que “o mais importante é conter a poluição” resultante do afundamento da embarcação ‘Ilha do Sol’.

Com seis toneladas de combustível a bordo e “uma vez que não houve feridos”, José Luís Guerreiro realça que já foram colocadas barreiras para conter a propagação do gasóleo no mar do Norte.

Neste que foi um trabalho que começou por volta das 23h30 e terminou às 4 da manhã, o comandante adiantou alguns pormenores sobre os procedimentos a seguir e espera que o barco seja removido ainda esta sexta-feira da água.

“Agora, o que se vai fazer, e terá de ser o armador a apresentar, é um plano de remoção da embarcação da água. É isso que se vai seguir e estamos à espera de que o armador apresente esse plano durante o dia de hoje. Penso que durante o dia de hoje conseguir-se-á resolver”, garantiu.