Madeira pede dois guardas de fronteira no aeroporto se greve do SEF avançar

Se o aviso de greve decretado pelos trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para todas as segundas-feiras do mês de Novembro se mantiver, o Governo Regional pede à República que determine os serviços mínimos de 2 guardas de fronteira para o Aeroporto Intemacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

O pedido consta de missiva enviada esta semana pelo secretário regional do Turismo e Cultura ao Ministro da Administração Interna.

Eduardo Jesus espera que esta greve não venha a criar ainda mais graves prejuízos sociais e económicos a esta Região e por isso pede a Eduardo Cabrita que promova todas as diligências para garantir que esta Região não sofra mais qualquer impacto proveniente da paralisação anunciada.

O governante lembra que a manutenção do aviso de greve afectará a operação proveniente do Reino Unido que faz dinamizar o turismo na Região, no momento presente, sendo que a cada segunda-feira chegam a este destino mais de 2.000 passageiros.

Entende que a greve estabelece “uma forte ameaça” na operação que esta Região Autónoma tem com o Reino Unido “numa altura em que os demais mercados concorrenciais da Madeira estão a abrir as suas fronteiras para receber turistas”, e julga ser “inconcebível que um destino Português seja fortemente penalizado por uma greve dos serviços do SEF, nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, acabando por beneficiar os destinos estrangeiros em detrimento aos nacionais”.

Neste contexto, refere que os serviços mínimos definidos, revelam-se perfeitamente inapropriados para esta situação, pois determinar que apenas fique salvaguardado 1 guarda de fronteira, leva a que a presença física de um único elemento não permita a utilização das easy gates instaladas no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Desta forma, sugere que seja determinado como serviço mínimo, “a presença física de 2 guardas de fronteira, sendo que 1 guarda deverá controlar as 4 easy gates (canal rápido de leitura digital dos passaportes e documentos de identificação) e o outro, o posto de controlo físico para os demais passageiros”.