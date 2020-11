Hoje é notícia

A pandemia de covid-19 vai obrigar hoje a regras sanitárias apertadas no cumprimento da tradição de visitar os cemitérios para prestar homenagem aos mortos, desde uso obrigatório de máscara à proibição de aglomerados, havendo mesmo alguns espaços encerrados.

Além do feriado do Dia de Todos os Santos, hoje é celebrado, por antecipação, o Dia dos Fiéis Defuntos, que se assinala na segunda-feira, o que motivou a decisão do Governo de limitar a circulação entre concelhos do território continental durante este fim-de-semana, e até terça-feira, para "conter a transmissão do vírus e a expansão da doença".

A estas restrições segue-se, a partir de quarta-feira, o confinamento parcial de 121 concelhos considerados de risco elevado, por terem mais de 240 novos casos de infecção nos últimos 14 dias, anunciou no sábado o governo.

A maioria das autarquias decidiu manter os cemitérios abertos durante este fim de semana, mas há concelhos, sobretudo na região Norte, que determinaram o fecho dos cemitérios nestas datas, como Esposende, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Porto, Maia, Gondomar, Estarreja, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Vizela, Fafe, Vila Nova de Famalicão e Guimarães.

Outras determinaram a limitação de permanência nos cemitérios durante um tempo específico, e a lotação máxima junto de cada campa, obrigando ainda ao uso de luvas para o manuseamento de baldes, vassouras e outros equipamentos de utilização coletiva.

Em Lisboa, a autarquia vai manter os cemitérios abertos nos horários habituais, mas haverá controlo de entradas, o uso de máscara será obrigatório e as capelas estarão encerradas, verificando-se uma situação semelhante nos restantes concelhos do distrito.

Na Região Autónoma da Madeira, os quatro cemitérios do concelho do Funchal vão estar abertos, mas com limitação do número de entradas, de pessoas de cada família e do tempo de permanência no espaço.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O projecto: papercutz abre hoje a programação musical ao vivo no Village Underground Lisboa, com as convidadas Maree Lawn, voz do jazz da Nova Zelândia, e mesma., cantora e produtora portuguesa que explora sonoridades tradicionais.

A actuação dos papercutz realiza-se ao ar livre, como todos os concertos do Village Undergound Lisboa, cumprindo as regras de segurança da Direção-Geral da Saúde.

A programação do Village Undergound Lisboa para novembro prevê ainda atuações de Marum, Felix Dacat, OB DJ, The Black Mamba, Johan, Mamma Tehrani, DJ Kolt, Milton Gulli, Karlon Krioulo, Vilamar DJ, Studio Bros, Cachupa Psicadélica, DJ Glue, Fernando Rodrigues, !...!.Art.Attack.!...! e Lot.

DESPORTO

O Sporting tem a oportunidade de colocar pressão na liderança do Benfica na I Liga de futebol, caso vença na receção ao Tondela, em jogo da sexta jornada da prova, passando os 'encarnados', que apenas disputam o seu jogo desta ronda na segunda-feira, em casa do Boavista.

Os 'leões' isolaram-se no segundo lugar na quarta-feira, quando venceram 2-1 o Gil Vicente, em partida em atraso da primeira jornada, e podem, além de colocar pressão no Benfica, destacar-se em relação ao FC Porto, depois de o campeão nacional ter perdido 3-2 na sexta-feira em casa do Paços de Ferreira, no jogo que abriu a ronda.

Além do encontro de Alvalade, agendado para as 20:00, disputam-se outros dois jogos, com o Portimonense a receber o Santa Clara, às 15:00, e o Gil Vicente o Vitória de Guimarães, às 17:30.

ECONOMIA

Os contribuintes com valores de Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) superiores a 100 euros podem começar hoje a pagar a última prestação do imposto caso tenham optado por fazê-lo de forma faseada.

Sempre que supera os 100 euros, o valor do IMI é automaticamente dividido em duas ou três prestações de pagamento, consoante se situe entre 100 e os 500 euros ou supere os 500 euros, respetivamente.

Em causa, com o pagamento que hoje se inicia e que decorre até ao final deste mês de novembro está, assim, a segunda prestação do IMI para os proprietários de imóveis cujo valor patrimonial supera os 100 euros mas é inferior aos 500 euros, e a terceira prestação para os contribuintes cujo conjunto de imóveis que detêm resulta numa liquidação do imposto de valor superior a 500 euros.

Segundo os dados oficiais da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), este ano foram emitidas 3.893.890 notas de cobrança de IMI, incluindo 900.397 de valor inferior a 100 euros (e que já tiveram de ser pagas em maio), 2.322.985 entre 250 e 500 euros e 670.508 de montante superior a 500 euros.

INTERNACIONAL

Perto de 25 milhões de argelinos são chamados hoje a referendar uma revisão constitucional que criará uma "nova Argélia", segundo o seu impulsionador, o Presidente Abdelmadjid Tebboune.

O chefe de Estado quer virar a página da sua contestada eleição e da revolta popular, mas após uma campanha eleitoral que não despertou entusiasmo, Tebboune pode ver a sua iniciativa prejudicada por uma baixa participação, segundo a agência de notícias France-Presse.

Desde a sua tomada de posse, em 19 de dezembro de 2019, no dia a seguir a eleições marcadas por uma abstenção recorde, Tebboune prometeu reformar a Constituição de 1996.

Tebboune prometeu uma redução dos poderes presidenciais, mas o texto não menciona qualquer diminuição, já que o chefe de Estado continuará a nomear o primeiro-ministro, membros do governo, um terço do Senado, os presidentes de câmara, os magistrados e os responsáveis pelos órgãos de segurança.

Novidade é a limitação dos mandatos presidenciais a dois, com a duração de cinco anos, num artigo que não poderá mais ser revisto.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Sudão, Egito e Etiópia retomam hoje as negociações tripartidas sobre a barragem hidroelétrica etíope do Nilo Azul, depois de as conversações terem estado suspensas desde agosto devido a desacordos persistentes entre os três países.

O projeto da Grande Barragem do Renascimento (Gerd), lançado em 2011 pela Etiópia, deu origem a tensões, em particular com o Egito, país com mais de 100 milhões de habitantes que depende em 97% do Nilo para o seu abastecimento de água.

Egito, Etiópia e Sudão alcançaram um acordo preliminar para o enchimento e funcionamento da barragem. As autoridades egípcias e sudanesas receiam que o enchimento demasiado rápido da barragem possa representar uma redução da água disponível no Nilo para abastecimento do Egito e do Sudão.