Os relatórios do SESARAM e os receios que a pandemia provoca

Eis os cinco destaques noticiosos que marcaram a manhã desta sexta-feira e que se mantêm no topo da agenda noticiosa.

- Barco que se afundou no cais do Porto Moniz tem toneladas de combustível a bordo. Comandante da Zona Marítima quer embarcação retirada hoje da água;

- O Governo Regional está preocupado com as implicações da greve do SEF no aeroporto e já fez um pedido ao ministro da Administração Interna;

- Os relatórios de gestão do SESARAM vão ser tornados públicos, pela mão do JPP;

- O presidente do Governo Regional garantiu, esta manhã, que não vai abdicar da segurança da população, respondendo também às novas regras para viagens do desporto amador;

Francisco José Cardoso , 30 Outubro 2020 - 11:59

- Crescem os receios de descontrolo da pandemia na Madeira. Há, na Região, dois casos de origem desconhecida.