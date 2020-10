Ruben Aguiar denuncia falta de higienização em voo da TAP

O cantor madeirense Ruben Aguiar criticou, esta quarta-feira, a Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) pela aparente falta de higiene e desinfecção num voo (TP1699) que aterrou pelas 9h15 de hoje, na Madeira.

Ao recorrer às redes sociais, o artista que se deslocou a Lisboa diz que ao chegar ao seu assento apercebeu-se de que "a cadeira do lado estava suja com miolo de pão" e, em tom irónico, referiu que ainda havia "toalhetes para melhorar a decoração".

"Levantei-me de imediato para reclamar e a resposta que tive pelas hospedeiras foi que tinha de me sentar imediatamente senão tinham de parar as indicações de segurança do avião, que iam informar a chefe de cabine e que eu próprio tinha limpar, porque elas não são empregadas de limpeza!", lamentou Ruben Aguiar.

A publicação intitulada "atentado à saúde pública" já motivou diversas reacções por parte dos fãs do cantor.