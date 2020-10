A TVI informou há instantes que o jogador madeirense Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo para a covid-19.

Segundo o canal de televisão portuguesa o jogador recebeu o resultado do teste feito na Juventus, ao final da tarde desta terça-feira, mas aguarda agora o resultado do teste feito pela UEFA.

Certo é que se o capitão da selecção portuguesa tenha mesmo testado positivo não poderá jogar amanhã diante do Barcelona em jogo a contar para a Liga dos Campeões. definitivamente fora do jogo com o Barcelona, em Turim.