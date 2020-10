Homem atingido com tiro de caçadeira

Um homem de 52 anos foi esta manhã atingido com um tiro de uma caçadeira, quando se encontrava a caçar no Porto Santo, mais precisamente na parte Sul do Pico Castelo, nas imediações do Pavilhão do Sporting.

A vítima, que na sequência do acidente sofreu ferimentos nas pernas, estava consciente e orientada, queixando-se de dores.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, às 9h38, que se deslocaram ao local e socorreram o caçador.

De seguida o homem foi transportado para o Centro de Saúde da ilha dourada para receber tratamento.