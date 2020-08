Tome nota da agenda desta sexta-feira, 7 de Agosto

- Cerimónia de partida para o Rali Vinho da Madeira, pelas 09h30, na Praça do Povo.

- A CDU/Madeira promove uma iniciativa política, pelas 15h30, no largo junto à capela de São João da Ribeira, freguesia de São Pedro (Funchal).

- Quarteto Sofia Almeida actua, às 19 horas, nos jardins do Solar do Aposento, em Ponta Delgada, Concelho de São Vicente, no âmbito da iniciativa 'Summer Sounds'.

- Concerto no pátio do Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, entre as 20 e as 22 horas. A animação é composta pelos músicos residentes: Tiago Sena, Diana Duarte, Ricardo Dias, Vitor Anjo, Paulo Batista e Vitor Abreu, que compõem assim, os duos e trios semanais.

- Sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘A Verdade’.

- Nicole Reynolds canta, a partir das 21 horas, na Quinta da Tamargueira - Porto Santo.

- A Câmara da Ponta do Sol prossegue o Ciclo de Cinema de Verão dedicado à Sétima Arte italiana., Pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe, será exibido ‘Querido Diário’, um misto de comédia e documentário autobiográfico dirigido e interpretado por Nani Moretti.

- Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

- O DJ Celso Velosa estará, a partir das 22 horas, na cabina de som do 23 Vintage Bar.

- Mais uma edição do ‘Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino da Madeira, desta vez intitulado ‘Shorts at Night’. Na Área Disco estará o DJ Luís Gonçalves e no Garden, a cabina de som estará sob os comandos do DJ Michael C.

- DJ Sil anima Taskaki Klub Kafé, no Porto Santo, a partir das 22 horas.