Uso de máscara obrigatório na Região a partir dos 6 anos

O uso de máscara será obrigatório na RAM por todos os cidadãos a partir dos 6 anos para acesso circulação e permanência em locais públicos.

O Governo Regional já envio o decreto-lei que vai estabelecer esta regra na Região. No entanto, há excepções como a prática de desporto e em trilhos pedonais.

Miguel Albuquerque está a proferir uma conferência de imprensa on-line com o intuito de divulgar as medidas do Conselho de Governo. Entre as informações estão medidas relacionas com a contenção de covid-19.