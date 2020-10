Governo garante carros para quatro milhões de quilómetros em cinco anos

O Governo Regional acaba de garantir a disponibilização de 27 veículos automóveis opara uso de vários organismos da administração regional, nos próximos cinco anos – 2021-2026.

A Vice-presidência, através da Direção Regional do Património, assinou um contrato, no âmbito de um acordo acordo-quadro, com a FINLOG, para aluguer operacional de 27 veículos ligeiros de passageiros de 5 lugares cada. Para 13 deles está previsto que percorram até 125 mil quilómetros e os restantes Até 175 mil, cada. Dá um total de 4,1 milhões de quilómetros.

Pela utilização dos veículos, a Região vai pagar 457 mil euros, que serão acrescidos do valor do IVA à taxa legal em vigor, o que, calculado agora, dá cerca de 120 mil euros.

Um dos veículos, que tem previsto percorrer até 175 mil quilómetros deve ser de cor azul ou cinza-escuro e ter “vidros escurecidos traseiros”. Outros quatro devem ser de tipo ‘médio superior’, destinados a percorrer 125 mil quilómetros e ser de cor preta ou cinza-escura e, também eles, com vidros escurecidos na traseira.

Em síntese, 15 dos veículos são de tipo ‘inferior’, oito de tipo ‘médio inferior’ e quatro de tipo ‘médio superior’.