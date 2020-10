Não haverá público no dérbi madeirense

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil confirmou que o jogo entre o Marítimo e o Nacional não terá público no estádio dos Barreiros. Uma garantia deixada margem da abertura da cerimónia comemorativa do Dia Mundial do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), que decorre esta manhã no Colégio dos Jesuítas.

Pedro Ramos deu conta de que a Autoridade Regional de Saúde já terá informado a Liga de que a presença de público nos estádios da Região está, para já, fora de questão.

Sobre as possíveis medidas a implementar na Madeira no âmbito da covid-19, Pedro Ramos remeteu para o fim do dia, depois da reunião do Governo.