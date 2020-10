Nove casos positivos, dois de transmissão local

Há nove novos casos positivos a reportar, esta quarta-feira, na Madeira, pelo que a Região passa a contabilizar 160 casos activos. Sobre estes novos infectados, trata-se de sete casos importados provenientes do Reino Unido (1), Alemanha (1), Polónia (1), Itália (1), Finlândia (1), Austrália (1) e Região Norte de Portugal Continental (1). Os restantes casos são de transmissão local no Funchal (1) e Santa Cruz (1).

Segundo o boletim epidemiológico do IASaúde, também hoje identificou-se 19 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, 9 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 10 relacionadas com contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Feitas as contas, são 160 os casos ativos, dos quais 148 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 12 são casos de transmissão local. Relativamente à residência, dos casos ativos, 135 são não-residentes e 25 são residentes na Região.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 79 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 79 em alojamento próprio e 2 pessoa encontra-se agora internada na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19.

A região mantém 263 casos recuperados de covid-19.