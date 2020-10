Turistas com Covid-19 vão pagar despesas de estadia

O presidente do Governo Regional afirmou que neste momento está em estudo a hipótese dos turistas estrangeiros que chegam à Região comparticiparem parte dos custos da estadia em caso de teste positivo para a COVID-19. Miguel Albuquerque diz ser uma medida “justa” que contrabalançará os “gastos inerentes” à estada nas unidades hoteleiras contratadas para o efeito. "A ideia é que o dinheiro da reserva seja canalizado para ajudar os custos do Serviço Regional de Saúde quer no funcionamento do hotel quer nas despesas inerentes ao funcionamento", explicou.

Quanto ao uso obrigatório da máscara, Albuquerque explicou que a medida carece de regulamentação na Assembleia Legislativa da Madeira lembrando que “a proposta do psd salvaguardava a possibilidade de legislar” na Região, no entanto frisou que é defensor da obrigatoriedade da mesma, aliás aplaudiu que a população madeirense tem sido exemplo nesta matéria e no cumprimento do distanciamento social.

O governante falava há instantes na inauguração de um caminho agrícola na freguesia da Ponta do Pargo, um investimento da Câmara Municipal da Calheta superior a 200 mil euros