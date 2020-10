Trânsito interrompido no Funchal a partir das 18 horas desta quinta-feira

Várias artérias da baixa do Funchal vão estar interrompidas ao trânsito, esta quinta-feira e sábado, devido à realização da prova de atletismo 'European Masters Athletics Non Stadia'. Segundo a autarquia, num edital assinado pela Divisão de Mobilidade e Trânsito, torna-se necessário proceder a interrupções e condicionamentos de trânsito em vários arruamentos no dia 29 de Outubro (entre as 18 e as 22 horas) e no dia 31 de Outubro (entre as 14 e as 18 horas).

Sendo assim, esta quinta-feira, no horário já referido, o trânsito estará interrompido na Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar (Norte), Rotunda da Autonomia, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Rua Marquês do Funchal, Praça do Município, Rua Câmara Pestana, Avenida Zarco, Avenida Arriaga (Norte), Rotunda do Infante, Rua do Aljube, Rua do Bettencourt, Rua Dr. Fernão de Ornelas e Rua Visconde de Anadia (a Sul da Ponte do Mercado). A Câmara Municipal do Funchal informa ainda que o trânsito fica condicionado nos cruzamentos e entroncamentos que confluem com os arruamentos mencionados.

Já no dia 31 de Outubro, sábado, não poderá circular de automóvel a partir das 14 horas nos seguintes locais: Rua Dr. Pita (a Sul da Rotunda Paulo Martins), Estrada Monumental, Rotunda da Assicom, Ponte do Ribeiro Seco (Faixa Sul), Avenida do Infante (Faixa Sul), Rotunda do Infante, Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Largo do Chafariz, Rua do Bettencourt, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua Visconde do Anadia, Praça da Autonomia, Avenida do Mar, Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro, Rua D. Carlos I, Rua da Casa da Luz, Rua Brigadeiro Oudinot e Ponte do Mercado.

Autocarros

Durante o período de interrupção do trânsito, as carreiras dos Horários do Funchal (HF), Rodoeste, SAM e Empresa de Automóveis do Caniço deverão utilizar as seguintes alternativas.

QUINTA-FEIRA, 29 de Outubro

Oeste (HF) - Rua João Paulo II, Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho, Av. Calouste Gulbenkian, Rua Dr. Brito Câmara, Avenida do Infante, retomando a partir daí as viagens de regresso.

Centro (HF) - Via 25 de Abril, Largo Severiano Ferraz, Rua 5 de Outubro efectuando inversão de marcha na Ponte Santa Emília.

Este (HF) - Términus no Campo da Barca, Rua do Matadouro e junto ao edifício do Equipamento Social e na Rotunda São Tiago Menor.

SAM e Empresa de Automóveis do Caniço - Início e términus na Rotunda Santiago Menor.

SÁBADO, 31 de Outubro

Oeste (HF) - Rua João Paulo II, Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho, Av. Calouste Gulbenkian, Rua Dr. Brito Câmara, Avenida do Infante, retomando a partir daí as viagens de regresso.

Centro (HF) - Via 25 de Abril, Largo Severiano Ferraz, Rua 5 de Outubro efectuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo.

Este (HF) - Términus no Campo da Barca, Rua do Matadouro e junto ao edifício do Equipamento Social e na Rotunda São Tiago Menor.

SAM e Empresa de Automóveis do Caniço - Campo da Barca, Rua Visconde do Anadia, efectuando paragem junto ao IVBAM para entrada de passageiros, invertendo a marcha na Ponte do Carmo, em direcção à Rua Brigadeiro Oudinot.

Outras informações pertinentes

O acesso e saída do Porto do Funchal deverá ser efetuado exclusivamente pelo denominado túnel da Pontinha.

O trânsito na Rua da Casa Branca, troço entre a Rua Velha da Ajuda e a Estrada Monumental, far-se-á nos dois sentidos e na Rua dos Tanoeiros e Rua 5 de Outubro, troço a sul da Ponte do Bettencourt, far-se-á em sentido contrário com saída para a Ponte do Bettencourt.

Caso os eventos terminem antes da hora prevista, ou se verifique um número de atletas diminuto, deverá ser retomada a normal circulação rodoviária por parte da Polícia de Segurança Pública, pelo que, os condutores deverão circular com precaução devido à circulação de atletas na berma da faixa de rodagem.

As interrupções e condicionamentos de trânsito serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública. Esta entidade permitirá, se possível, os acessos/saídas dos edifícios habitacionais e unidades hoteleiras, desde que não conflituem com a prova em decurso e não coloquem em risco a segurança dos participantes.