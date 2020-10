Mar de gente para ver as ondas gigantes da Nazaré

Milhares de pessoas foram esta quinta-feira até à Praia do Norte, na Nazaré, num dia em que se assinala a abertura da época de ondas gigantes. A elite do surf mundial rumou à costa portuguesa e com ela arrastou um elevado número de fãs da modalidade. Tal concentração levou a que as autoridades cortassem o trânsito automóvel e o acesso pedonal à zona do forte, onde foram retiradas algumas pessoas por motivos de segurança.

Segundo avança o Jornal de Notícias, os primeiros curiosos começaram a chegar ainda de madrugada, para conseguirem os melhores lugares, sendo que pelas 8 horas da manhã a multidão já pintava grande parte do morro, com dificuldades em cumprir o distanciamento social imposto pela pandemia.

De acordo com o matutino, a afluência descontrolada de pessoas obrigou a Protecção Civil a montar um dispositivo de segurança, a reforçar a sinalização das regras sanitárias e a intensificar sensibilização para a utilização de máscara e de distanciamento social. No local está a PSP, a Polícia Marítima, o Instituto de Socorro a Náufragos, os Bombeiros da Nazaré e técnicos da Câmara Municipal da Nazaré ligados aos eventos de surf.