Porque razão as picadas de mosquitos causam prurido ou comichão?

Porque picam os mosquitos?

Os mosquitos necessitam da proteína existente no nosso sangue, uma vez que esta é essencial para nutrir os ovos em desenvolvimento, deste modo convém elucidar que apenas os mosquitos fêmeas picam.

No que se refere aos mosquitos, procuram em vários sentidos diferentes localizar uma ‘vítima’, incluindo o dióxido de carbono que exalamos, o calor corporal emitido e o odor corporal. Na realidade, existem certos fatores que possibilitam que algumas pessoas sejam mais suscetíveis aos ataques de mosquitos do que outras.

Porque razão as picadas de mosquito originam prurido ou comichão?

Quando um mosquito pica, ele recorre às suas peças bucais, utilizando-as para perfurar a pele e recolher o sangue. Ao fazê-lo, o mosquito injeta uma parte da sua saliva que contém um anticoagulante e determinadas proteínas. O anticoagulante evita que o sangue coagule na envolvente do aparelho bucal do mosquito, o que pode causar a sua obstrução, sendo que as proteínas libertadas acionam o sistema imunológico do nosso corpo, libertando histamina, um composto que permite que os glóbulos brancos acedam à área afetada. Assim, convém salientar que o aumento do fluxo sanguíneo, conjugado com aos glóbulos brancos, causam inflamação e inchaço, possibilitando que a histamina envie um sinal para os nervos ao redor da picada, desencadeando a comichão nas picadas de mosquito.

Enquanto algumas pessoas podem reconhecer essa comichão, outras podem nem perceber que foram mordidas, dado que alguns indivíduos, não têm reação às picadas de mosquito. Os indivíduos constantemente expostos aos mesmos tipos de mosquitos podem desenvolver uma certa resistência à proteína, levando a respostas do sistema imunológico reduzidas e menos comichão, contudo as pessoas que viajam para locais com diferentes espécies de mosquitos provavelmente vão ter reações proveniente do sistema imune.

Coçar faz com que as picadas de mosquito originem mais comichão?

Coçar após uma picada de mosquito provavelmente tornará a sensação de comichão pior, aumentando a inflamação. Importa referir que coçar uma zona alvo de picada também poderá aumentar o risco de infeção, se danificarmos a pele.

Prevenção de picadas de mosquito

Para manter-se sem picadas e comichão elimine todas as áreas de água estagnada ao redor da sua edificação, por exemplo, retire a água existente nos pratos e vasos de flores, mantenha os contentores de resíduos devidamente fechados, remova a água acumulada nos pavimentos, limpe regularmente as caleiras, pois esses locais são os criadouros preferenciais de mosquitos. As fêmeas depositam os seus ovos dentro de objetos que podem conter até 2,5 cm de água, o que significa que algo tão pequeno como uma tampa de garrafa pode conter água suficiente para que as larvas se desenvolvam!

Os proprietários também devem selar adequadamente todas as janelas e portas, reparando até ao menor orifício. Além do referido anteriormente, constata-se que muitas espécies de mosquitos são mais ativas durante o anoitecer e o amanhecer, logo mantenha as portas e janelas fechadas durante esses períodos. Quando estiver ao ar livre, use calças e mangas compridas, quando possível, e certifique-se de aplicar um repelente de insetos que contenha ingredientes autorizados pela Direção Geral de Saúde.

Embora possa parecer simples, existe realmente uma maneira certa e errada de aplicar repelente de insetos, certifique-se de:

- ler atenciosamente as instruções antes de aplicar e segui-las cuidadosamente;

- aplicar uniformemente sobre a pele exposta e sobre a roupa;

- manter os pés e os tornozelos cobertos;

- repetir a aplicação quando necessário e de acordo com o rótulo.

Recomendamos a utilização dos seguintes repelentes não dérmicos no seu local de trabalho ou na sua habitação:

- Repelin (repelente) em aerossol, acoplado a doseador automático, emite uma dose em determinados intervalos de tempo, permitindo deste modo um maior efeito de repelência face aos mosquitos;

- Repelin Gel (repelente), é baseado numa combinação de 5 essências naturais ativas, com propriedades repelentes para insectos voadores (moscas e mosquitos).

Os repelentes anteriormente recomendados, não contêm substâncias ativas provenientes de inseticidas, deste modo a ausência de inseticidas permitirá criar um ambiente perfumado, agradável, saudável e inofensivo.

Importa salientar as recomendações enunciadas em seguida referentes aos nossos repelentes:

- Detêm elevada eficácia em espaços exteriores como interiores;

- Devido à sua fórmula, as essências naturais no produto difundem-se por evaporação controlada, de uma forma uniforme e constante, alcançando a duração de 4 a 6 semanas, em função da temperatura ambiental e da graduação da abertura utilizada na tampa do frasco;

- Deverá ser colocado ao nível do solo e perto das áreas mais quentes e húmidas, tais como torres de computadores;

- A abertura da embalagem deverá ser regulada de acordo com a área do local, devendo haver sempre um ponto de entrada e saída de mosquitos, ou seja, uma janela aberta. Este produto tem qualidades de repelente.

Como a Extermínio - Higiene e Controle, poderá auxiliá-lo?

Somos especialistas no controlo do Aedes aegypti, assim desenvolvemos programas de controlo desta espécie, de acordo com as mais recentes metodologias existentes no mercado.

A nossa avaliação para o impacto deste insecto, compreende uma análise integrada em que a aplicação de químicos é sempre o último recurso. Ajudamo-lo a implementar medidas de controlo e prevenção desta praga, na sua casa e outras edificações, logo a nossa ação passa por desenvolver ações preventivas, e sempre que necessário, recorremos a metodologias adequadas para controlo integrado desta praga com o mínimo impacto em termos de saúde pública e no ambiente.

Queira nos contatar para saber mais sobre os nossos produtos e tratamentos preventivos.

Para mas informações: 291 930 500

www.exterminio.pt

Em prol da saúde pública desde 1990!