Mural de Cristiano Ronaldo na Quinta Falcão

É inaugurado esta tarde, 15h00, n Centro Comunitário da Quinta Falcão, em Santo António, o um mural de homenagem a Cristiano Ronaldo.

A iniciativa pretende assinalar o percurso de uma das figuras mais reconhecidas do desporto madeirense, através de um momento simbólico dedicado internacional português. A cerimónia contará com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, bem como de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.

Mas existem outros eventos marcados para hoje que deve colocar na sua agenda

XI Fórum da Empregabilidade realiza-se nos dias 28 e 29 de Maio,

9h00:Campus Universitário da Penteada

Conferências da Autonomia', com o tema Educação.

10h00: Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira

O Representante da República recebe o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

11h30: Palácio de São Lourenço

Cerimónia de encerramento do Desporto Escolar 2026

14h00: Jardim Municipal do Funchal

Sessão de abertura da Mesa Redonda 'Planeta Sem Tabaco: um desafio para todos'

15h00:Sala da Assembleia Municipal do Funchal

Concerto do Panda em Machico.

17h00: Parque desportivo de Água de Pena

Sessão de apresentação da obra: 'O Lugar onde Somos - 50 Anos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 1976-2026'

17h00: Salão Nobre da ALM

Concerto Comemorativo do 190.º Aniversário da Zona Militar da Madeira, que integra as festividades da Festa da Flor

21h00: Heliporto – Cais 8, no Funchal

Efemérides de 29 de Maio

1943 - II Guerra Mundial. Os japoneses são derrotados por forças dos EUA, na batalha de Attu nas Ilhas Aleutas.

1949 - O primeiro jogo internacional de andebol em Portugal realiza-se no Porto e a selecção de Acácio Rosa bate a França por 7-6.

1953 -- O cume do Monte Evereste é atingido pela primeira vez pelos alpinistas Edmond Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, do Nepal.

1961 - Pela primeira vez depois da II Guerra, a Republica Federal da Alemanha é autorizada, pelos aliados, a construir navios de guerra.

1964 - Estreia do Coro Gulbenkian, na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, com a primeira audição em Portugal da "Paixão Segundo São Mateus", de Georg-Philipp Telemann.

1979 - A Casa Branca ordena a paragem de todos os aviões DC-10 da companhia McDonald Douglas, depois do desastre aéreo em Chicago, que provocou a morte a mais de 200 pessoas.

1983 - Motins de Londonderry, Irlanda do Norte. Cidadãos católicos atacam forças da polícia e do exército do Reino Unido.

1985 - Final da Taça europeia de futebol, no estádio de Heysel, Bruxelas. Apoiantes do Liverpool atacam adeptos do Juventus, uma hora antes do início do encontro. Morrem 38 pessoas.

1986 - A nova bandeira da CEE, um círculo de 12 estrelas sobre fundo azul, é içada em frente à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.

1988 - Começa, em Moscovo, a quarta e última cimeira entre o presidente norte-americano Ronald Reagan e o homólogo soviético Mikhail Gorbatchev.

1990 - Boris Ieltsin é eleito Presidente da Federação Russa.

1991 - O Prémio Camões é atribuído ao poeta moçambicano José Craveirinha.

- A República da Croácia declara a independência.

1996 - Benjamim Netanyahu, dirigente do partido conservador Likud, é eleito primeiro-ministro de Israel.

1997 - O partido Golkar, do presidente Suharto, obtém, pela sétima vez, a vitória nas eleições gerais na Indonésia.

1998 - Demissão de Suharto, presidente da Indonésia, por suspeitas de corrupção.

2000 - A Justiça indonésia coloca sob prisão domiciliária o antigo presidente Suharto, acusado de corrupção.

2001 - A União Europeia define o quadro legal que obriga as entidades bancárias a fornecer dados de contas e transações, para efeitos de investigação criminal.

2003 - Morre, com 86 anos, o cientista Ilia Prigonine, 86 anos, Prémio Nobel da Física.

2004 - Ataque terrorista a residências ocidentais na cidade de Al-Khobar, na Arábia Saudita, causa a morte a 16 pessoas.

2005 - Os franceses rejeitam, em referendo, o Tratado Constitucional Europeu com 54,87 por cento dos votos.

2006 - Os 25 Estados membros da União Europeia chegam a acordo sobre a diretiva de liberalização dos serviços.

- A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa assina um acordo de cooperação na área do desenvolvimento com a União Económica e Monetária da África Ocidental.

- Xanana Gusmão convoca o Conselho de Estado, em Timor-Leste. 130 militares revoltosos entregam-se às forças australianas.

2008 - A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decide levantar, de modo "condicional e provisório", a interdição de o Iraque participar em todas as competições internacionais durante um ano.

2010 - O Sporting vence a Taça Challenge e consegue trazer pela primeira vez um troféu europeu para o andebol português.

2011 - O presidente da região separatista georgiana da Abjasia, Serguéi Bagapsh, morre em Moscovo. Tinha 62 anos.

2013 -- Na Turquia, centenas de manifestantes acampam entre as árvores do parque Gezi, em Istambul, impedindo que escavadoras arrasem um dos últimos espaços verdes da cidade, destinado à construção de um centro comercial.

- Morre, aos 83 anos, Franca Rame, atriz e feminista italiana, mulher e parceira do prémio Nobel da Literatura Dario Fo.

2014 -- Morre Umaro Djaló, antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau.

2015 - A PT SGPS entra num novo ciclo com a aprovação pelos acionistas da alteração parcial dos estatutos e a eleição dos membros dos órgãos sociais, passando a denominar-se Pharol SGPS e com Luís Palha da Silva na liderança.

- Os Estados Unidos retiram Cuba da lista de Estados patrocinadores do terrorismo, no âmbito do restabelecimento histórico das relações diplomáticas entre os dois países, suspensas desde 1961.

2016 - O Sporting consegue o seu primeiro título europeu feminino, ao ganhar a Taça dos Clubes Campeões Europeus realizada em Mersin, na Turquia.

- Giorgio Albertazzi, ator e encenador italiano, conhecido pela peça "Memórias de Adriano, que correu o mundo a partir de 1989, morre aos 92 anos.

- Morre Vicente da Câmara, fadista com mais de 60 anos de carreira e conhecido pelo fado "Moda das tranças pretas". Tinha 88 anos.

2017 - Pelo menos 14 pessoas morrem e 36 ficam feridas com o impacto de projéteis lançados pelo grupo Estado Islâmico na cidade de Deir al Zur, na Síria.

- A explosão de um carro-bomba no exterior de uma sorveteria de Bagdade provoca pelo menos dez mortos e 22 feridos.

- Dezasseis mortos e dezenas de feridos é o resultado de uma tempestade que atinge Moscovo e que arranca centenas de árvores.

- Morre, aos 98 anos, Constantine Mitsotakis, antigo primeiro-ministro conservador grego.