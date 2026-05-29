João de Jesus é o nome escolhido pelo JPP para a concelhia do Porto Moniz

João Conceição de Jesus, gestor tributário, é o candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à concelhia do Porto Moniz.

Depois das autárquicas de Outubro de 2025, o partido encetou uma fase de organização territorial com a constituição de concelhias e agrupamentos de concelhias, visando, de acordo com os seus dirigentes, “a expansão territorial e assumir a sua posição de maior partido da oposição, no espectro político regional, e o seu carácter autonomista e regionalista”.

Uma nota do partido liderado pelo secretário-geral Élvio Sousa, refere que João de Jesus “é pessoa habilitada e extremamente conhecedora dos problemas e das necessidades do Norte da Ilha da Madeira, assumindo-se como uma mais-valia para o JPP e para o crescimento do partido ao nível regional, sendo um dos rostos credíveis do Porto Moniz”.

O gestor tributário foi o candidato do JPP às eleições autárquicas de outubro de 2025 pelo Porto Moniz. Na altura criticou as políticas de quem está no poder há 50 anos “cheios de vícios, abusos e ausência de credibilidade”, considerando o JPP “o melhor posicionado para protagonizar uma alternativa de governo com esperança, realismo e seriedade”.

Por fim, refere que o JPP mantém, assim, o plano organizacional traçado para 2026 de constituição de órgãos municipais partidários, que estão a compor-se em simultâneo com a Comissão Autárquica, liderada pela presidente de Câmara Élia Ascensão, a Comissão de Mulheres coordenada pela vereadora Fátima Aveiro e o Gabinete de Estudos e Estratégia pela professora universitária Isabel Santos.