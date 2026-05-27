Museu Quinta das Cruzes celebra 73 anos com roteiro literário e mostra bibliográfica digital

O Museu Quinta das Cruzes assinala amanhã, quinta-feira, dia 28 de Maio, o seu 73.º aniversário desde a abertura ao público, ocorrida em 1953, com visitas gratuitas e um conjunto de iniciativas dedicadas à valorização da cultura, da literatura e da memória patrimonial madeirense.

O programa comemorativo deste espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, "inclui a apresentação do roteiro 'Literatura e Património: Roteiro Literário na Quinta das Cruzes', uma proposta interpretativa que convida os participantes a descobrir o espaço museológico e a área envolvente através de referências literárias de autores regionais, nacionais e internacionais", informa uma nota de imprensa da SRTAC.

Assim, "o percurso terá início às 16h00, no Miradouro das Cruzes/Largo das Cruzes, seguindo pela Rua das Cruzes e terminando no Museu Quinta das Cruzes, numa visita guiada com duração aproximada de 60 minutos. Entre os escritores evocados encontram-se Helena Marques, Natália Correia e Malcolm Lowry, entre outros autores que mencionaram a Quinta das Cruzes nas suas obras", explica.

Foto DR/SRTAC

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Culturadestaca a relevância cultural e patrimonial desta instituição para a Região Autónoma da Madeira. "O Museu Quinta das Cruzes é um dos mais importantes espaços de preservação e divulgação da identidade cultural madeirense", refere Eduardo Jesus, citado na nota. "Ao celebrar 73 anos de portas abertas ao público, reafirmamos o compromisso de aproximar o património das pessoas, promovendo novas formas de interpretação e fruição cultural", afirma.

O governante sublinha ainda que iniciativas como este roteiro literário "permitem cruzar diferentes expressões artísticas e enriquecer a experiência dos visitantes, valorizando simultaneamente a memória histórica, o património arquitectónico e a criação literária ligada à Madeira", frisa.

A participação no roteiro é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através de formulário online. Em alternativa, os interessados poderão contactar o museu através do telefone 291 740 670 ou do endereço eletrónico [email protected]. O Roteiro Literário na Quinta das Cruzes estará também disponível gratuitamente na portaria do museu convidando os visitantes a explorar o itinerário a seu ritmo.

"No âmbito das comemorações será igualmente lançada a 'Mostra Bibliográfica Digital: 73.º Aniversário do Museu Quinta das Cruzes', iniciativa promovida pela Biblioteca do Museu que reúne monografias, publicações periódicas e catálogos de exposições relacionados com as coleções, exposições e história da instituição", acrescenta a SRTAC.

Acresce que a mostra ficará disponível no website do museu e "pretende incentivar investigadores, estudantes e o público em geral à consulta e valorização do acervo documental associado ao Museu Quinta das Cruzes. Os interessados poderão ainda consultar presencialmente estas obras, mediante marcação prévia, ou através do Catálogo Coletivo das Bibliotecas da Madeira", conclui.