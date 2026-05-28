Quinta-feira com possibilidade de aguaceiros a partir da tarde

As previsões do tempo para esta quinta-feira, tanto na Madeira, como no Porto Santo, apontam para períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas durante a manhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta da possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da tarde. O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Noroeste.

O IPMA aponta para uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas. Os termómetros, tanto na Madeira, como no Porto Santo, deverão oscilar entre 17ºC de mínima e 22ºC de máxima.

Para o Funchal, aquele Instituto prevê períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas durante a manhã. Na capital madeirense é esperado vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul, estão previstas ondas do quadrante Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar oscilará entre 19 e 21ºC.