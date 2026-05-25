Quinta Falcão recebe mural de homenagem a Cristiano Ronaldo

O Centro Comunitário da Quinta Falcão recebe, esta sexta-feira, 29 de Maio, pelas 15 horas, a inauguração de um mural de homenagem a Cristiano Ronaldo.

A iniciativa pretende assinalar o percurso de uma das figuras mais reconhecidas do desporto madeirense, através de um momento simbólico dedicado ao jogador internacional português. De acordo com a nota remetida às redacções, a cerimónia contará com a presença de Dolores Aveiro, numa ocasião descrita pela organização como especial para a comunidade local.

O projecto resulta de uma parceria entre a Garouta do Calhau, a KW Alfa Madeira e a Rochas Designer, no âmbito do Red Day, iniciativa solidária promovida pela Keller Williams, em que consultores e associados suspendem a actividade comercial para apoiar projectos comunitários.

Este ano, a associação escolhida foi a Garouta do Calhau, tendo sido realizadas várias intervenções de valorização no Centro Comunitário da Quinta Falcão, incluindo a criação do mural de homenagem a Cristiano Ronaldo.