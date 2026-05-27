Hospital ameaça disparar para mil milhões Construtoras apontam custo real muito acima do previsto para a fase decisiva da obra e concurso poderá ter de ser reformulado. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 27 de Maio.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Região coloca património histórico à venda Quinta do Padre Américo e Solar da Piedade serão alienados em hasta pública para atrair investimento privado e novos projectos turísticos.

Outros destaques:

Um Chega "mais à Chega" Hugo Nunes, candidato à liderança regional, critica isolamento de Miguel Castro, promete oposição mais dura ao PSD e maior alinhamento com o partido nacional

Panda promete encher Parque de festa Espectáculo promovido pelo DIÁRIO regressa ao Funchal com segurança reforçada e expectativa de milhares na assistência. Festa revivalista a 30 de Junho, no Forte de São Tiago

E, por fim, Gasóleo em troço do rali levanta suspeitas de sabotagem

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