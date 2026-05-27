Mais uma jovem coloca-se em risco num trilho da Madeira

Mais uma jovem foi apanhada em flagrante a colocar-se em risco num trilho da Madeira, mais concretamente na Vereda do Calhau de São Jorge, no concelho de Santana.

O trilho em questão está parcialmente inacessível devido à ameaça de queda de pedras na encosta. Contudo, como mostram as imagens de dois vídeos publicados nas redes sociais, além do passadiço se encontrar degradado, é possível ver a jovem a tentar aceder ao local através de uma descida arriscada, com cordas improvisadas presas às rochas.

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Turistas continuam a ignorar sinais de perigo e a circular em áreas de risco Algumas turistas foram apanhados em flagrante a ultrapassarem as barreiras da vereda de acesso ao cais de São Jorge, no concelho de Santana, apesar do alerta de perigo.

Ainda no mês passado, o DIÁRIO deu conta de uma outra situação, no mesmo local, em que os visitantes ignoravam os sinais de perigo e ultrapassavam as barreiras de segurança.