Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 22 de maio de 2026.

No semanário Expresso:

- "Polícia faz nove detenções diárias por violência doméstica"

- "Nuno Melo. 'Compras de Euro5 mil milhões já estão decididas'"

- "EUA não recuam no elogio à colaboração de Portugal"

- "Ivo Rosa. 'Ninguém pode ficar descansado. A independência judicial está em causa'"

- "Presidente da TAP pode ajudar para filas nas fronteiras"

- "Mais de 100 mil doentes urgentes abandonaram hospitais antes de serem tratados"

- "100 anos de Marilyn Monroe, a última entrevista"

- "Enchente na Luz: de onde saiu Bad Bunny?"

- "Chefia no MNE escondeu Euro1 milhão num cofre em casa"

- "100 escolas em Paris suspeitas de abuso de menores"

- "Segunda via da carta pedida online"

- "Portugal cresce menos este ano"

- "Passos Coelho fala sobre a Constituição"

- "Duas novas universidades"

- "[Gonçalo] Matias em Berlim"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Governo cria comissão para acompanhar milhões na Defesa"

- "Montenegro põe pressão na ANA e chama Neves"

- "EMEL com tolerância zero bloqueia a torto e a direito"

- "Rui Azevedo Teixeira. 'Com o wokismo, e não só, a Universidade deixou de ser uma ágora de discussão livre'"

- "Elegância e solidariedade regressam ao Palácio de Queluz"

- "UGT. 'Greve geral é extemporânea'"

- "Tribunal de Contas. Reforma põe advogados a isentar políticos de despesas ilícitas"

- "Luísa Salgueiro. 'Não troco Matosinhos por Belém'"

- "Provedoria e TC com acordo na AR"

- "Luís Filipe Pereira. 'Precisamos de um Pacto para a Saúde'"

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No Correio da Manhã:

- "Cliente de café apanha mãe das crianças em Fátima. Progenitora e padrasto detidos pela GNR"

- "Meninos abandonados em Alcácer"

- "Pedro Calado. Tribunal confirma corrupção na Madeira"

- "Setúbal. Amarrado e assassinado à facada na banheira"

- "Sucessão de Mourinho. Benfica avança para Marco Silva"

- "Dinamarquês Andersen a caminho do Sporting"

- "Arábia. Jorge Jesus, Ronaldo e Félix campeões"

- "Caçado. Estudante saca 1 milhão com extorsão sexual"

- "Acidente em Loulé. Morre condutor de mota elétrica"

- "Alerta de saúde. Disparam casos de clamídia, sífilis e gonorreia"

No Diário de Notícias:

- "Defesa. As armas da Airbus para vender aviões a Portugal"

- "PS tem dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força"

- "Bruxelas corta a fundo no crescimento do país e teme pelo turismo em 2026"

- "Eleições na JSD. Juventude Social-Democrata vai ter em Viseu primeiro duelo pela liderança desde 2020"

- "Perguntas & Respostas. De França a Alcácer do Sal. O que se sabe sobre as crianças abandonadas na EN 253"

- "Vitória de Setúbal. Advogado confirma que direção do clube assinou contrato polémico"

- "Guerra. Aumenta pressão para Ucrânia entrar na UE e NATO"

- "Espanha. Acusação contra Zapatero é mais uma dor de cabeça para Sanchez"

- "Música. Mariza Liz: 'Queria canções em que não se percebesse de onde eram. Como se cada um de nós fosse um país'"

No Público:

- "Exportações portuguesas desaceleram e acendem alarmes em Bruxelas"

- "Miles Davis e John Coltrane, 100 anos a iluminar o jazz"

- "França emite mandado de detenção contra mãe que abandonou crianças"

- "EUA pressionam Cuba e exibem músculo militar nas Caraíbas"

- "Exército decide se há matéria para agir contra ex-CEO do SNS"

- "Governo acelera reversão do legado do PS em seis áreas-chave"

No Jornal de Notícias:

- "Investimento na ferrovia está em queda e os atrasos agravam-se"

- "Casal que abandonou irmãos franceses em Alcácer do Sal apanhados em Fátima"

- "Novo concurso pode deixar técnicos das escolas sem trabalho"

- "Francesco Farioli em palestra de filosofia na Universidade do Porto"

- "Ampliação da Lionesa inclui a construção de uma centena de apartamentos"

- "PSD quer uso obrigatório de capacetes nas trotinetes"

No Negócios:

- "Cotadas da bolsa aumentam lucros para 1,9 mil milhões"

- "Resposta ao choque energético está 'contida' mas Comissão Europeia fica atenta"

- "Fisco muda regras para isenção de IUC quando há revisão de incapacidades"

- "Dividendos são desafio do novo CEO do Montepio"

- "Dois terços esperavam mais do novo Governo"

- "CEO do BCP. 'Quem tiver miopia de ficar à espera para investir na transição arrisca desaparecer'"

- "Rui Couceiro 'Os livros são poderosíssimas máquinas de ler o mundo e os outros'"

No O Jornal Económico:

- "Governo dá meia volta ao Mundo para garantir combustível"

- "Incentivo a residentes não habituais atingiu numa década 10 mil milhões de euros"

- "SIBS vai levar Multibanco a freguesias e zonas remotas do país"

- "Empresas incentivam natalidade. Envelhecimento preocupa seguros"

- "Discussão de lei laboral arrisca ficar para setembro"

- "Antiga sede da Fidelidade vai ser Park Hyatt Hotel"

- "TAP enviou venda de participação no handling ao Tribunal de Contas"

- "Governo apoia BCP na procura de acionistas estratégicos"

No Record:

- "Mundial 2026. Roberto Martínez sonha com o Mundial e rebate críticas. 'Falar de Jorge Mendes é atacar o meu profissionalismo'"

- "Benfica. Marco já sabe que é o desejado. Mesmo sem contactos diretos"

- "Sporting. Trincão na rota inglesa. Liverpool é um dos interessados"

- "FC Porto. Thiago Silva diz adeus. Saída oficializada"

- "Volta a Itália. Eulálio ganha seis segundos. Reforça camisola rosa"

- "Arábia Saudita. Apoteose portuguesa. Ronaldo, Félix e Jesus conquistam o título"

- "Al Nassr 4-1 Damac. CR7 bisa e chega aos 973 golos"

No O Jogo:

- "FC Porto. Thiago Silva despede-se do Dragão com emoção, Luuk de Jong é o próximo"

- "Farioli deu palestra na FLUP com auditório cheio"

- "Sporting. Doumbia pode ser uma pérola"

- "Benfica. Mourinho pode gerar um 31 na Luz, Marco Silva à espera"

- "Arábia Saudita. Ronaldo Finalmente campeão. Al Nassr festeja título e Jesus confirma saída"

- "Braga. Salvador tenta manter Moscardo, negociado novo empréstimo com o PSG"

- "Ciclismo. Eulálio reforça liderança. Português continua a impressionar no Giro"

E no A Bola:

- "Maximiliano Araújo. Sporting seduz ala uruguaio a permanecer em Alvalade"

- "Médio dinamarquês e Ioannidis aceleram para a final da Taça de Portugal"

- "Benfica. Negociações com Marco Silva em fase bem adiantada"

- "FC Porto. Francesco Farioli deu aula na Universidade"

- "Pepê na agenda da Roma"

- "Thiago Silva despede-se, SAD não equaciona contratar outro central"

- "Arábia Saudita, Al Nassr campeão"