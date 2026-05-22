"Polícia faz nove detenções diárias por violência doméstica"
Título de Cristiano Ronaldo só aparece nas primeiras páginas dos jornais desportivos e nem sequer com grande destaque
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 22 de maio de 2026.
No semanário Expresso:
- "Polícia faz nove detenções diárias por violência doméstica"
- "Nuno Melo. 'Compras de Euro5 mil milhões já estão decididas'"
- "EUA não recuam no elogio à colaboração de Portugal"
- "Ivo Rosa. 'Ninguém pode ficar descansado. A independência judicial está em causa'"
- "Presidente da TAP pode ajudar para filas nas fronteiras"
- "Mais de 100 mil doentes urgentes abandonaram hospitais antes de serem tratados"
- "100 anos de Marilyn Monroe, a última entrevista"
- "Enchente na Luz: de onde saiu Bad Bunny?"
- "Chefia no MNE escondeu Euro1 milhão num cofre em casa"
- "100 escolas em Paris suspeitas de abuso de menores"
- "Segunda via da carta pedida online"
- "Portugal cresce menos este ano"
- "Passos Coelho fala sobre a Constituição"
- "Duas novas universidades"
- "[Gonçalo] Matias em Berlim"
No semanário Nascer do Sol:
- "Governo cria comissão para acompanhar milhões na Defesa"
- "Montenegro põe pressão na ANA e chama Neves"
- "EMEL com tolerância zero bloqueia a torto e a direito"
- "Rui Azevedo Teixeira. 'Com o wokismo, e não só, a Universidade deixou de ser uma ágora de discussão livre'"
- "Elegância e solidariedade regressam ao Palácio de Queluz"
- "UGT. 'Greve geral é extemporânea'"
- "Tribunal de Contas. Reforma põe advogados a isentar políticos de despesas ilícitas"
- "Luísa Salgueiro. 'Não troco Matosinhos por Belém'"
- "Provedoria e TC com acordo na AR"
- "Luís Filipe Pereira. 'Precisamos de um Pacto para a Saúde'"
No Correio da Manhã:
- "Cliente de café apanha mãe das crianças em Fátima. Progenitora e padrasto detidos pela GNR"
- "Meninos abandonados em Alcácer"
- "Pedro Calado. Tribunal confirma corrupção na Madeira"
- "Setúbal. Amarrado e assassinado à facada na banheira"
- "Sucessão de Mourinho. Benfica avança para Marco Silva"
- "Dinamarquês Andersen a caminho do Sporting"
- "Arábia. Jorge Jesus, Ronaldo e Félix campeões"
- "Caçado. Estudante saca 1 milhão com extorsão sexual"
- "Acidente em Loulé. Morre condutor de mota elétrica"
- "Alerta de saúde. Disparam casos de clamídia, sífilis e gonorreia"
No Diário de Notícias:
- "Defesa. As armas da Airbus para vender aviões a Portugal"
- "PS tem dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força"
- "Bruxelas corta a fundo no crescimento do país e teme pelo turismo em 2026"
- "Eleições na JSD. Juventude Social-Democrata vai ter em Viseu primeiro duelo pela liderança desde 2020"
- "Perguntas & Respostas. De França a Alcácer do Sal. O que se sabe sobre as crianças abandonadas na EN 253"
- "Vitória de Setúbal. Advogado confirma que direção do clube assinou contrato polémico"
- "Guerra. Aumenta pressão para Ucrânia entrar na UE e NATO"
- "Espanha. Acusação contra Zapatero é mais uma dor de cabeça para Sanchez"
- "Música. Mariza Liz: 'Queria canções em que não se percebesse de onde eram. Como se cada um de nós fosse um país'"
No Público:
- "Exportações portuguesas desaceleram e acendem alarmes em Bruxelas"
- "Miles Davis e John Coltrane, 100 anos a iluminar o jazz"
- "França emite mandado de detenção contra mãe que abandonou crianças"
- "EUA pressionam Cuba e exibem músculo militar nas Caraíbas"
- "Exército decide se há matéria para agir contra ex-CEO do SNS"
- "Governo acelera reversão do legado do PS em seis áreas-chave"
No Jornal de Notícias:
- "Investimento na ferrovia está em queda e os atrasos agravam-se"
- "Casal que abandonou irmãos franceses em Alcácer do Sal apanhados em Fátima"
- "Novo concurso pode deixar técnicos das escolas sem trabalho"
- "Francesco Farioli em palestra de filosofia na Universidade do Porto"
- "Ampliação da Lionesa inclui a construção de uma centena de apartamentos"
- "PSD quer uso obrigatório de capacetes nas trotinetes"
No Negócios:
- "Cotadas da bolsa aumentam lucros para 1,9 mil milhões"
- "Resposta ao choque energético está 'contida' mas Comissão Europeia fica atenta"
- "Fisco muda regras para isenção de IUC quando há revisão de incapacidades"
- "Dividendos são desafio do novo CEO do Montepio"
- "Dois terços esperavam mais do novo Governo"
- "CEO do BCP. 'Quem tiver miopia de ficar à espera para investir na transição arrisca desaparecer'"
- "Rui Couceiro 'Os livros são poderosíssimas máquinas de ler o mundo e os outros'"
No O Jornal Económico:
- "Governo dá meia volta ao Mundo para garantir combustível"
- "Incentivo a residentes não habituais atingiu numa década 10 mil milhões de euros"
- "SIBS vai levar Multibanco a freguesias e zonas remotas do país"
- "Empresas incentivam natalidade. Envelhecimento preocupa seguros"
- "Discussão de lei laboral arrisca ficar para setembro"
- "Antiga sede da Fidelidade vai ser Park Hyatt Hotel"
- "TAP enviou venda de participação no handling ao Tribunal de Contas"
- "Governo apoia BCP na procura de acionistas estratégicos"
No Record:
- "Mundial 2026. Roberto Martínez sonha com o Mundial e rebate críticas. 'Falar de Jorge Mendes é atacar o meu profissionalismo'"
- "Benfica. Marco já sabe que é o desejado. Mesmo sem contactos diretos"
- "Sporting. Trincão na rota inglesa. Liverpool é um dos interessados"
- "FC Porto. Thiago Silva diz adeus. Saída oficializada"
- "Volta a Itália. Eulálio ganha seis segundos. Reforça camisola rosa"
- "Arábia Saudita. Apoteose portuguesa. Ronaldo, Félix e Jesus conquistam o título"
- "Al Nassr 4-1 Damac. CR7 bisa e chega aos 973 golos"
No O Jogo:
- "FC Porto. Thiago Silva despede-se do Dragão com emoção, Luuk de Jong é o próximo"
- "Farioli deu palestra na FLUP com auditório cheio"
- "Sporting. Doumbia pode ser uma pérola"
- "Benfica. Mourinho pode gerar um 31 na Luz, Marco Silva à espera"
- "Arábia Saudita. Ronaldo Finalmente campeão. Al Nassr festeja título e Jesus confirma saída"
- "Braga. Salvador tenta manter Moscardo, negociado novo empréstimo com o PSG"
- "Ciclismo. Eulálio reforça liderança. Português continua a impressionar no Giro"
E no A Bola:
- "Maximiliano Araújo. Sporting seduz ala uruguaio a permanecer em Alvalade"
- "Médio dinamarquês e Ioannidis aceleram para a final da Taça de Portugal"
- "Benfica. Negociações com Marco Silva em fase bem adiantada"
- "FC Porto. Francesco Farioli deu aula na Universidade"
- "Pepê na agenda da Roma"
- "Thiago Silva despede-se, SAD não equaciona contratar outro central"
- "Arábia Saudita, Al Nassr campeão"