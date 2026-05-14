Cristiano Ronaldo junta-se à LiveModeTV como sócio estratégico

"Cristiano Ronaldo e a LiveModeTV, empresa que estreia a sua operação em Portugal com transmissão, em directo no YouTube do Campeonato do Mundo 2026, anunciam uma parceria histórica, com o icónico futebolista a juntar-se como sócio estratégico e accionista da empresa que aposta num modelo de distribuição digital para atingir novas gerações de adeptos", informa uma nota de imprensa divulgada esta manhã de quinta-feira.

De acordo com este negócio, "combina o alcance digital global e a influência incomparáveis de Cristiano Ronaldo à experiência inovadora da LiveModeTV no desenvolvimento de comunidades digitais centradas no desporto ao vivo, em colaboração com criadores de conteúdos e influenciadores", sendo que "Cristiano irá deter uma participação relevante na LiveModeTV, criada recentemente em Portugal e inspirada no modelo inovador de transmissão digital já consolidado no Brasil através da CazeTV".

Assim, em conjunto, "Cristiano Ronaldo e a LiveModeTV pretendem ampliar o alcance do desporto, aproximando-se das audiências através do canal de YouTube e das redes sociais da LiveModeTV, de uma forma cada vez mais social, interativa e integrada", augura.

A missão é levar o desporto para novas gerações de fãs, de uma forma completamente nova e inspiradora. O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais. Cristiano Ronaldo

Já de acordo com Thiago Tourinho, Partner da LiveMode, "a entrada do Cristiano como investidor e parceiro estratégico é uma forte validação do que construímos e dos nossos planos para o futuro", explica. "Poucas pessoas incorporam a paixão, a ambição e o alcance global do desporto como ele, e a sua ligação de longa data às gerações mais jovens de fãs torna esta união especialmente significativa. Juntos, pretendemos expandir o nosso papel no apoio ao crescimento do ecossistema desportivo internacional, ao lado de parceiros estabelecidos para alargar o acesso e criar novas formas complementares de os fãs experienciarem os desportos de que gostam".

Refira-se ainda que CR7 e a LiveModeTV "vão unir forças para expandir a sua parceria, tanto em Portugal como noutros mercados da Europa e internacionais, dando continuidade à paixão do Capitão da Seleção Portuguesa e ao seu vasto portefólio de investimentos — neste caso, nos desportos, nos meios de comunicação social e no entretenimento —, bem como o seu empenho em inspirar as comunidades mais jovens e em promover o acesso geral ao desporto. CR7 alcança mais de 1,2 mil milhões de pessoas através dos seus canais dedicados no YouTube e nas redes sociais", recorda.

A LiveModeTV, recorda, "lançou as suas operações internacionais tendo como primeira etapa a transmissão de 34 jogos do Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 em Portugal, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional. Existirá uma transmissão diária do 'Jogo do Dia' no YouTube, direcionada a uma nova geração de adeptos através de um formato acessível e com prioridade digital", explica.

Já no Brasil, "as iniciativas lideradas pela LiveMode expandiram significativamente a audiência de eventos globais, atraindo milhões de novos adeptos para o desporto ao vivo. O seu canal principal, a CazéTV, atingiu mais de 60 milhões de espectadores únicos em 90 dias e registou 3,7 milhões de visualizações em 2025 apenas no YouTube. Onze das dezasseis maiores transmissões ao vivo da história do YouTube ocorreram neste canal, que atualmente é considerado o destino desportivo número um da plataforma a nível mundial. Agora, a empresa está a expandir esta iniciativa de sucesso a nível global, em parceria com o ícone do desporto Cristiano Ronaldo", concretiza.

Fundada em 2017 e sediada no Brasil, a empresa é sobretudo conhecida pela CazéTV — o principal parceiro digital do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 no Brasil e, atualmente, o canal número um de desporto em direto no YouTube a nível mundial. "Em dezembro de 2025, a empresa lançou a LiveModeTV como ponta de lança da sua expansão internacional e prepara-se agora para o Campeonato do Mundo da FIFA 2026. A LiveMode conta com o apoio da General Atlantic e da XP, e entre os seus parceiros de direitos de transmissão estão a FIFA, a UEFA e o Comité Olímpico Internacional", conclui.