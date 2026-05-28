Miguel Castro questiona se investimento em lagoas é para agricultura ou campos de golfe

O deputado Miguel Castro (Chega) questionou, esta manhã, o presidente do Governo se os investimentos que estão a ser feitos na reabilitação da lagoa do Palheiro Ferreiro e numa nova lagoa na Ponta do Pargo serão para servir os agricultores ou para os campos de golfe.

O líder regional do Chega afirmou que os agricultores estão preocupados com esta questão e lembrou que não há agricultura sem água. Castro aproveitou para sugerir o reaproveitamento da água que se perde pelas ribeiras e perguntou se o Governo prevê medidas para "salvaguardar a água que se perde todos os dias para o oceano".

Na sequência desta intervenção, Miguel Albuquerque referiu que todas as infraestruturas hídricas que o Governo Regional tem concretizado ao longo dos anos "têm como final primeiro o abastecimento dos agricultores", indicando como exemplo "o grande investimento na lagoa do Santo da Serra". Por fim, explicou que o Gioverno Regional subsidia em 6 milhões de euros por ano a água de rega para fins agrícolas, já que os custos de produção deste recurso são muito superiores áqueles que são cobrados aos destinatários.