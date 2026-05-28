Sara Madalena alerta que há PDM que não permitem estufas

A deputada Sara Madalena (CDS) manifestou, esta manhã, preocupação pelo facto de alguns planos directores municipais (PDM) não contemplarem a instalação de estufas agrícolas.

Por outro lado, a parlamentar centrista defendeu a atribuição de apoios públicos para a manutenção de determinados aspectos da paisagem típica madeirense, designadamente os poios e as paredes de pedra aparelhada.

Sobre a primeira questão, o próprio presidente do Governo, Miguel Albuquerque, lamentou a "burocracia bizantina" da regulamentação do ordenamento territorial. Explicou depois que o Governo Regional tem procurado contornar as limitações do PDM em relação às estufas com a autorização da instalação daquelas infraestruturas nos seus parques empresariais.