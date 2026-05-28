Victor Freitas denuncia pressões nos serviços públicos para saber quem vai fazer greve
O deputado Victor Freitas (PS) confrontou, esta manhã, o secretário regional de Agricultura e Pescas com uma mensagem correio electrónico que os chefes daquele departamento públicos enviaram aos seus subordinados para saber antecipadamente quem vai fazer greve no dia 3 de Junho. "Este é o novo código laboral que o senhor presidente do Governo Regional defende?", questionou.
O secretário Nuno Maciel não desmentiu a situação denunciada pelo deputado socialista, mas apresentou justificação: "Há compromissos de serviço público que o Governo Regional no seu todo vai continuar a garantir. É preciso fazer previsões, se vai haver recolha de lixo e se vai haver água".