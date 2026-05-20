PTP ironiza e questiona se o golfe será obrigatório nas escolas da Madeira

O Partido Trabalhista Português (PTP) questionou hoje o executivo de Miguel Albuquerque para perceber "se o Governo planeia introduzir o golfe como disciplina obrigatória no currículo escolar da Região".

“Para um Governo que assume como objectivo construir cinco campos de golfe com dinheiros públicos, há razões para perguntar se, daqui em diante, a modalidade vai ser obrigatória nas escolas”, afirma Raquel Coelho.

Segundo nota à imprensa, a líder trabalhista ironiza que tanta oferta de campos de golfe na Região só servirá para os jovens das escolas praticarem a modalidade, antevendo que essa será a única utilidade dada a mais estes “elefantes brancos”.

Os trabalhistas dizem não compreender "a obsessão do Governo em construir campos de golfe, quando os já existentes representam uma despesa enorme para o erário público e nunca trouxeram o retorno económico esperado".

O partido considera "absurdo o desvio de dinheiros públicos para este sector, numa altura em que a população enfrenta uma crise severa na habitação e no custo de vida".