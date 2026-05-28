CD Ribeira Brava anuncia rescisão com o treinador Gonçalo Menezes

O CD Ribeira Brava anunciou, através das redes sociais, a rescisão de contracto com o treinador Gonçalo Menezes, que vinha a orientar a equipa senior. Clube e técnico chegaram a acordo para revogar a ligação entre ambos há quatro anos.

"Agradecemos o profissionalismo, dedicação e entrega demonstrado nestes últimos anos, não esquecendo a liderança necessária para levar os nossos jogadores à conquista do campeonato da Divisão de Honra Regional na temporada 2024/2025", aponta o clube.

Gonçalo Menezes orientou a equipa na conquista da Divisão de Honra Regional, que lhe permitiu subir ao Campeonato de Portugal. No entanto, o CD Ribeira Brava acabaria por não se conseguir manter, terminando o campeonato em 13.º classificado da série A, o que leva à sua despromoção.