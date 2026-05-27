Putin disponível para negociar "arquitetura de segurança" com Europa

O porta-voz do Kremlin reiterou hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, está disponível para negociar com a União Europeia sobre a "arquitetura de segurança" da Europa, avançaram meios de comunicação russos.

"De uma forma ou de outra, teremos de discutir a futura arquitetura [de segurança] da Europa. Isto é impossível sem a participação europeia. Por isso, de uma forma ou de outra, as negociações serão necessárias", disse Dmitri Peskov numa entrevista ao meio de comunicação russo Izvestia citada pela agência estatal Ria Novosti.

Peskov defendeu que a Europa compreende a necessidade de diálogo com a Rússia, mas que "apenas começou agora a amadurecer".

Segundo o porta-voz do Kremlin, Moscovo está a levar a sério os sinais relativos a potenciais negociações com a parte russa, acrescentando no entanto que ainda "não foram tomadas decisões concretas".

Peskov disse, ainda assim, estar reticente sobre eventuais negociações, uma vez que os europeus até agora têm pressionado os ucranianos para que "lutem e não negociem com ninguém".

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, tinha afirmado, durante uma reunião na Índia entre os países do bloco BRICS que a Rússia estava pronta para negociar com a Europa sobre a Ucrânia.

O Financial Times tinha noticiado na semana passada que a antiga chanceler alemã, Angela Merkel, e o antigo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, poderiam ser dois possíveis mediadores do lado de Bruxelas para encetar um diálogo com Moscovo, e essa possibilidade deveria ser discutida durante o encontro entre os chefes de diplomacia da UE que está a decorrer em Chipre.