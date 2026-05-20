Nova Direita denuncia que Casa do Povo de Santa Maria Maior está encerrada por salários em atraso

A Casa do Povo de Santa Maria Maior, no Funchal, encontra-se encerrada após os trabalhadores terem suspendido as suas funções devido a salários em atraso. A situação motivou uma reacção pública do Partido Nova Direita, que questiona o Governo Regional da Madeira sobre o que se passa na instituição e anuncia já ter remetido uma participação ao Ministério Público.

Através de comunicado à imprensa, Paulo Azevedo, coordenador do Partido Nova Direita na Madeira, afirma ser "profundamente lamentável assistir ao estado a que chegou uma instituição que recebe financiamento público e que desempenha um papel importante junto da população de Santa Maria Maior". Para o responsável, é "indispensável que sejam prestados esclarecimentos sobre a gestão financeira da instituição e sobre o destino das verbas públicas atribuídas".

O partido considera que o presidente da Casa do Povo deve ser chamado a prestar contas, quer pelo Governo Regional, quer pelo Ministério Público, pela situação em que se encontram os funcionários e a população que depende dos serviços da instituição. Paulo Azevedo sublinha que "os trabalhadores não podem continuar a ser prejudicados por alegadas situações de má gestão", acrescentando que também não podem ser ignorados os impactos negativos causados à comunidade local.

A Nova Direita confirmou ter já formalizado uma participação junto do Ministério Público, solicitando a abertura de uma investigação à gestão da actual presidência da instituição.

O partido garante que continuará a acompanhar o caso e que "exigirá responsabilidades políticas e legais sempre que estejam em causa os direitos dos trabalhadores e o interesse público".