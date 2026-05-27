Município de Machico reforça acções de controlo de pragas com investimento a rondar os 20 mil euros

O Município de Machico procedeu recentemente à aquisição de raticida, num investimento global a rondar os 20 mil euros, incluindo IVA à taxa legal em vigor, com vista ao reforço das acções de controlo e mitigação de pragas urbanas e agrícolas em diversas zonas do concelho.

"Esta medida enquadra-se na estratégia municipal de promoção da saúde pública, salubridade e qualidade ambiental, permitindo intensificar as intervenções preventivas e correctivas relacionadas com a proliferação de roedores, especialmente em espaços públicos, redes de saneamento, zonas urbanas e áreas agrícolas identificadas pelos serviços municipais como prioritárias", indica nota à imprensa.

Refere que "o raticida adquirido será posteriormente distribuído pelas Juntas de Freguesia do concelho, que assegurarão a entrega do mesmo junto da população, numa lógica de proximidade, cooperação institucional e articulação entre os diferentes órgãos do poder local". Esta colaboração, conforme acrescenta, "permitirá uma resposta mais célere e eficaz às necessidades identificadas em cada freguesia, reforçando a capacidade de intervenção no território".

O vice-presidente da Câmara Municipal de Machico, Alberto Olim, responsável pelo pelouro do Ambiente, sublinha que esta medida representa também uma importante forma de apoio aos agricultores do concelho.

“Esta iniciativa pretende apoiar muitas famílias que mantêm a prática da agricultura de subsistência, que continua a ter um papel muito relevante em várias freguesias do concelho. Ao mesmo tempo, estamos também a contribuir para a preservação da paisagem agrícola que caracteriza Machico e que é atravessada por diversos percursos pedestres muito procurados por residentes e visitantes”, refere.

O autarca destaca ainda que “a manutenção das áreas agrícolas em boas condições é fundamental não só do ponto de vista ambiental e paisagístico, mas também para a valorização do território e da identidade rural do concelho”.

Por fim, diz que "o Município de Machico continuará a desenvolver ações regulares de monitorização e intervenção nesta área, apelando igualmente à colaboração da população na adoção de boas práticas ambientais, designadamente ao nível do correto acondicionamento de resíduos e preservação da limpeza dos espaços públicos".