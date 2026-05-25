PEPAC reforça investimento agrícola na Madeira com dotação de 141 milhões de euros

Teve início esta terça-feira, em Câmara de Lobos, o ciclo de sessões de informação e esclarecimento sobre o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para a Região Autónoma da Madeira (PEPAC RAM), um instrumento financeiro destinado a apoiar o investimento no setor agrícola nos próximos anos.

A sessão de abertura contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que destacou a importância do novo quadro de apoios para o desenvolvimento do sector primário na Região, sublinhando que o PEPAC sucede ao PRODERAM como um dos principais instrumentos de financiamento público da agricultura madeirense.

Segundo a informação divulgada, o programa dispõe de uma dotação global de cerca de 141 milhões de euros, sendo 85% financiados pelo Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) e os restantes 15% assegurados pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira. O investimento poderá traduzir-se num impacto superior a 200 milhões de euros na economia regional, através da participação de operadores privados.

Até ao momento, a execução do programa situa-se nos 21%, correspondendo a cerca de 29 milhões de euros já aplicados.

Na intervenção de abertura, o governante referiu que o novo quadro representa uma oportunidade para reforçar a produção agrícola, modernizar explorações e introduzir tecnologia no setor, destacando também a possibilidade de atrair novos investidores e criar emprego.

As sessões de esclarecimento vão decorrer em todos os concelhos da Região, contando com a presença de responsáveis dos serviços tutelados pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, que irão prestar informação técnica aos potenciais beneficiários.

A próxima sessão está agendada para a Ribeira Brava, na Escola Padre Álvares, pelas 18 horas.