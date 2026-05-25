PEPAC reforça investimento agrícola na Madeira com dotação de 141 milhões de euros
Plano Estratégico da Política Agrícola Comum arranca com sessões de esclarecimento em todos os concelhos
Teve início esta terça-feira, em Câmara de Lobos, o ciclo de sessões de informação e esclarecimento sobre o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para a Região Autónoma da Madeira (PEPAC RAM), um instrumento financeiro destinado a apoiar o investimento no setor agrícola nos próximos anos.
A sessão de abertura contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que destacou a importância do novo quadro de apoios para o desenvolvimento do sector primário na Região, sublinhando que o PEPAC sucede ao PRODERAM como um dos principais instrumentos de financiamento público da agricultura madeirense.
Segundo a informação divulgada, o programa dispõe de uma dotação global de cerca de 141 milhões de euros, sendo 85% financiados pelo Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) e os restantes 15% assegurados pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira. O investimento poderá traduzir-se num impacto superior a 200 milhões de euros na economia regional, através da participação de operadores privados.
Até ao momento, a execução do programa situa-se nos 21%, correspondendo a cerca de 29 milhões de euros já aplicados.
Na intervenção de abertura, o governante referiu que o novo quadro representa uma oportunidade para reforçar a produção agrícola, modernizar explorações e introduzir tecnologia no setor, destacando também a possibilidade de atrair novos investidores e criar emprego.
As sessões de esclarecimento vão decorrer em todos os concelhos da Região, contando com a presença de responsáveis dos serviços tutelados pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, que irão prestar informação técnica aos potenciais beneficiários.
A próxima sessão está agendada para a Ribeira Brava, na Escola Padre Álvares, pelas 18 horas.