Governo Regional apoia associações juvenis com 62 mil euros

O Governo Regional da Madeira atribuiu um apoio global de 62 mil euros a duas associações juvenis, no âmbito da assinatura de contratos-programas destinados a promover o movimento associativo jovem da Região.

A cerimónia foi presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e decorreu esta segunda-feira na Loja do Cidadão, na Nazaré, contando também com a presença de responsáveis da Direcção Regional da Juventude.

Os protocolos foram celebrados com as associações Reinventa e New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira, tendo como objectivo o incentivo à participação juvenil, à cidadania activa e ao desenvolvimento de competências através de educação não formal. Na ocasião, Paula Margarido sublinhou que o apoio representa “um sinal claro do compromisso do Governo Regional no apoio contínuo ao movimento juvenil”, destacando a importância das metodologias de educação não formal na capacitação das novas gerações.

Do montante global, 40 mil euros foram atribuídos à associação Reinventa para a organização da 'Festa da Juventude', prevista para Agosto, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude. A iniciativa inclui actividades ao longo do ano e uma componente de dimensão nacional.

Já a New Classic recebeu um apoio de 22 mil euros destinado à realização do festival 'Altear', um evento de âmbito nacional que integra iniciativas culturais e musicais com a participação de jovens artistas.

Os contratos-programa enquadram-se na estratégia regional de apoio ao associativismo juvenil e à dinamização de projetos culturais e formativos dirigidos aos jovens madeirenses.