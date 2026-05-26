Novos contratos do PRID apoiam 23 famílias com investimento de 450 mil euros

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tutela a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, celebrou esta tarde os contratos de apoio com 23 famílias no âmbito do PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados. No total, o apoio vai chegar a 23 famílias, num investimento de 450 mil euros.

Numa nota enviada à imprensa, a tutela explica que o objectivo passa por "apoiar as famílias com baixos recursos económico-financeiros, na recuperação ou beneficiação das suas habitações de residência permanente, por se encontrarem em situação de degradação, ou por não reunirem condições dignas de habitabilidade, salubridade, conforto e acessibilidade".

A entrega dos apoios decorreu esta tarde, no auditório do Edifício do Campo da Barca, com a presença do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e do Conselho de Administração da IHM.

O PRID foi concebido para apoiar as famílias mediante um empréstimo, sem juros, com o período máximo de amortização até 12 anos. No entanto, em função do rendimento das famílias, e quando devidamente comprovada a carência económica, este apoio poderá ser convertido em fundo perdido.

Podem candidatar-se ao PRID, famílias residentes na Região Autónoma da Madeira que, sendo proprietárias, comproprietárias, ou usufrutuárias de um prédio urbano, necessitem de um apoio financeiro para realizar obras de reabilitação ou beneficiação nesse imóvel, como forma de dotá-lo de condições de habitabilidade.

Desde 2015, já foram apoiados mais de 520 agregados familiares da Região, traduzindo-se num investimento global de cerca de 8,5 milhões de euros.