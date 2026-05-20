Funchal investe 457 mil euros no Associativismo Desportivo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou, esta quarta-feira, protocolos de apoio financeiro com 46 entidades desportivas do concelho, num investimento global de 457 mil euros, no âmbito do apoio ao associativismo desportivo.

Na ocasião, a vereadora com o pelouro do Desporto e Juventude, Helena Leal, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas colectividades desportivas, sublinhando que estas são “essenciais na nossa cidade”. “São muito mais do que espaços de prática desportiva. São locais de encontro, de partilha, de crescimento e de construção de uma comunidade mais saudável”, afirmou.

A autarca salientou ainda que o Funchal se tem afirmado como “uma cidade activa e amiga do desporto”, destacando o crescimento da dinâmica desportiva no concelho graças ao “trabalho, dedicação e compromisso” das associações e clubes locais.

Helena Leal reforçou também o papel “transformador” do desporto, considerando-o “um instrumento de inclusão social e de promoção de valores como a disciplina, o respeito, o espírito de equipa, a superação e o 'fair play', fundamentais na formação da pessoa humana e na construção de uma sociedade mais saudável, comprometida e solidária”.

A vereadora recordou ainda a recente distinção atribuída ao Funchal como ‘Destino Desportivo do Ano’, reconhecimento que, segundo referiu, resulta do esforço conjunto entre o município e o movimento associativo desportivo.

“Investir no associativismo desportivo é investir nas pessoas e no futuro da nossa cidade”, afirmou Helena Leal, deixando uma mensagem de agradecimento às entidades presentes pelo contributo dado ao desporto e à projecção da cidade e da região a nível nacional e internacional.